Referendum dell' 8 e 9 giugno | Pd M5s e Cgil puntano al quorum

Il referendum dell'8 e 9 giugno si fa sempre più cruciale, con PD, M5S e CGIL che puntano con forza al quorum. Dopo anni di reticenza, l'obiettivo di superare il 50% più uno dei votanti si trasforma in priorità assoluta, segnando un cambio di passo deciso nel percorso di democrazia partecipativa. La sfida ora è coinvolgere i cittadini affinché il loro voto possa davvero fare la differenza e cambiare le regole del gioco.

AGI - Mentre i promotori dei cinque referendum dell'8 e 9 giugno intensificano gli appelli alla partecipazione, cade il tabù del 50 per cento più uno. Un traguardo di cui fino a ieri si parlava quasi sottovoce ma che oggi diventa parola d'ordine. "Il nostro obiettivo è raggiungere il quorum", dice per primo il leader Cgil Maurizio Landini auspicando che "la maggioranza dei cittadini vada a votare perché, in questo modo, possiamo cancellare quelle leggi balorde che sono state fatte. I referendum noi li abbiamo organizzati per questo". Poco dopo fa eco la segretaria del Pd: "Noi siamo impegnati a raggiungere quel quorum". 🔗 Leggi su Agi.it