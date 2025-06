Referendum dell’8 e 9 giugno i social si mobilitano | ‘Votare è importante’

I social si accendono per i referendum dell’8 e 9 giugno, trasformandosi in strumenti di informazione e coinvolgimento. Con video divertenti, spiegazioni chiare e appelli appassionati, influencer e content creator invitano tutti a non perdere questa occasione di partecipare attivamente alla vita democratica. La mobilitazione digitale mette in luce quanto il voto sia fondamentale per plasmare il futuro del nostro Paese: ogni voce conta, e il tuo sì può fare la differenza.

I social si mobilitano per i referendum dell'8 e 9 giugno: "Votare è importante". Spiegazioni dei quesiti, video divertenti sull'importanza del voto, appelli per recarsi alle urne: sui social nell'ultimo mese influencer e content creator si sono mobilitati per i referendum dell'8 e del 9 giugno sul lavoro e la cittadinanza, anche in .

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio - Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Referendum 8 e 9 giugno: ? VOTA 5 SÌ - Per sostenere il diritto costituzionale ad un lavoro dignitoso e all'uguaglianza. - Per rafforzare i valori della democrazia costituzionale nata dalla Resistenza @cgilnazionale #Referendum2025 #InsiemeperilReferen

Referendum 8 e 9 giugno 2025 ? Tutte le informazioni per l'esercizio del diritto di voto degli operatori volontari del Servizio Civile Universale.

