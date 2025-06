Referendum Conte | 6 milioni di lavoratori sono poveri Chi dice di non votare vuole tenerli in questa condizione

Giuseppe Conte lancia un appello appassionato: in un momento in cui oltre 6 milioni di lavoratori vivono in povertà, il voto diventa uno strumento fondamentale per cambiare le cose. Con entusiasmo e responsabilità, invita tutti a partecipare ai referendum, perché la democrazia si rafforza solo con il coinvolgimento quotidiano. È il momento di agire, di far sentire la nostra voce per un futuro più giusto e sostenibile.

“Io penso che la democrazia è un concetto che vada alimentato ogni giorno, significa partecipazione e partecipare con entusiasmo ad appuntamenti così importanti”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando dei referendum a margine degli Stati generali europei della cultura della sostenibilità.”Questi referendum abbracciano tutto il mondo del lavoro – aggiunge -, che oggi è in grande sofferenza. Noi abbiamo il 9% di coloro che lavorano full time che è in povertà, il 16,5% delle famiglie operaie che è in totale indigenza e abbiamo un esercito di 6 milioni di lavoratrici e lavoratori che nella condizione di precariato e senza superare i mille euro al mese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Conte: “6 milioni di lavoratori sono poveri. Chi dice di non votare vuole tenerli in questa condizione”

