Referendum Capobianco Conflavoro | Con il Sì 80 miliardi -4% di PIL persi in 10 anni

Il referendum Capobianco-Conflavoro del 8-9 giugno mette in gioco il futuro dell’economia italiana: secondo gli esperti, un esito favorevole al Sì potrebbe portare a una riduzione di circa 80 miliardi di euro in dieci anni, con conseguenze significative su occupazione e crescita. È fondamentale capire come questa decisione influisce sul mercato del lavoro e sulla nostra economia, perché le scelte di oggi plasmeranno il domani del nostro Paese.

Secondo Conflavoro, in caso di vittoria del Sì al referendum abrogativo dell’8-9 giugno, i contratti a tempo indeterminato potrebbero aumentare del 5%, ma le assunzioni a termine calerebbero del 20%. "L’Italia rischia un impatto economico annuo tra 16 e 18,5 miliardi di euro, comprensivo di 8 miliar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum, Capobianco (Conflavoro): “Con il Sì, 80 miliardi (-4%) di PIL persi in 10 anni”

Migranti, Roberto Capobianco: I lavoratori previsti dal decreto Flussi non basteranno