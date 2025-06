Referendum 8-9 giugno Schlein | Se Meloni è contraria voti no

L’8 e il 9 giugno, gli italiani sono chiamati a un voto decisivo che può cambiare il volto del nostro sistema sociale. Elly Schlein invita a partecipare con convinzione, sottolineando come il referendum rappresenti un’opportunità storica per rafforzare diritti e sicurezza. Nonostante le posizioni di alcune figure politiche, l'importanza di esprimersi è fondamentale per difendere i valori di equità e giustizia. È il momento di fare la differenza.

“L’8 e il 9 giugno gli italiani hanno un’occasione straordinaria di andare a votare 5 sì al referendum per contrastare la precarietà, per difendere i lavoratori licenziati ingiustamente, per aumentare la sicurezza sul lavoro e per dimezzare gli anni di residenza necessari per chiedere la cittadinanza”. Così la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, in piazza Pertini ad Ancona per la Festa dell’Unità delle Marche. “Trovo davvero vergognoso che la presidente del Consiglio stia facendo una campagna per l’astensione – ha aggiunto dalla città dorica dove è arrivata dopo le 19 -. Ha paura della partecipazione e dell’espressione libera del voto degli italiani su questioni dirimenti per la vita di tutti i giorni come quelle della precarietà, il lavoro e la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, Schlein: “Se Meloni è contraria voti no”

In questa notizia si parla di: Referendum Giugno Schlein Meloni

