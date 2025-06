Referendum 8-9 giugno Manfredi | Necessario che tanti vadano a votare

Il referendum del 8 e 9 giugno rappresenta un momento cruciale per il futuro dell’Italia, e l’appello di Gaetano Manfredi è chiaro: è fondamentale che tanti si rechino alle urne. Con una partecipazione massiccia, anche in caso di mancato raggiungimento del quorum, si invia un segnale forte al Parlamento, spingendolo ad agire per riforme necessarie. È il momento di fare sentire la nostra voce: il nostro voto può davvero fare la differenza.

“Mi auguro che in tanti vadano a votare per sostenere riforme di cui il Paese ha bisogno e pure se il quorum non dovesse essere raggiunto una forte partecipazione costituirebbe uno sprone importante per il Parlamento”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del XXXIII Convegno nazionale RAU in corso a Napoli, a proposito dei referendum abrogativi del 8 e 9 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, Manfredi: “Necessario che tanti vadano a votare”

