Referendum 8-9 giugno Conte | Parolin non vota? Io vado a votare

Il 8 e 9 giugno si avvicinano, e con essi un momento cruciale per la nostra democrazia. Nonostante alcune assenze illustri come quella di Parolin, io credo fermamente che partecipare al voto sia un dovere civico e un gesto di rispetto verso il nostro Paese. La democrazia si alimenta con l‚Äôimpegno di tutti: ogni scheda votata √® un passo verso un‚ÄôItalia pi√Ļ forte e consapevole. E tu, sei pronto a far sentire la tua voce?

Al Referendum del 8 e 9 giugno ‚ÄúParolin non vota? Io penso che la democrazia sia un concetto che va alimentato ogni giorno, democrazia significa partecipazione e partecipare anche con entusiasmo ad appuntamenti cos√¨ importanti. Chi ha responsabilit√† e dice di non andare a votare significa come dire: ‚ÄėState tranquilli, buoni non esercitate i vostri diritti fatelo fare a noi che vi teniamo in questa condizione‚Äô. Dico, come si pu√≤ rimanere a casa? Se lo fate allora non vi lamentate, vuol dire che tutto questo vi sta bene, a me non sta bene io vado a votare‚ÄĚ. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Referendum 8-9 giugno, Conte: ‚ÄúParolin non vota? Io vado a votare‚ÄĚ

