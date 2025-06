Referendum 2025 come e per cosa si vota l’8 e 9 giugno | orari quesiti e quorum

Mancano pochi giorni ai cruciali referendum del 8 e 9 giugno 2025: cinque quesiti, tra lavoro e cittadinanza, che potranno cambiare il nostro futuro. Con urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì, ogni voto conta. Ma attenzione: senza il quorum del 50%+1 degli elettori, i risultati rischiano di non essere validi. Vediamo insieme cosa aspettarci e come partecipare attivamente a questa importante consultazione.

Manca pochissimo ai referendum dell'8 e 9 giugno. Si vota, sbarrando la X su Sì o No, per cinque quesiti, quattro su lavoro e uno su cittadinanza. Urne aperte dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Perché i risultati siano validi servirà raggiungere il quorum, cioè la partecipazione del 50%+1 degli elettori, ma secondo gli ultimi sondaggi l'affluenza sarà bassa. Il dato definitivo verrà comunicato una volta chiusi i seggi. Vediamo come si vota e quali sono le posizioni dei partiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it