REDMAGIC 10S Pro arriva in Italia | potenza estrema e design da gaming futuristico

Preparati a vivere un'esperienza di gioco senza precedenti: il nuovo REDMAGIC 10S Pro arriva in Italia, portando potenza estrema, un design futuristico e caratteristiche all’avanguardia come Snapdragon 8 Elite e display a 144 Hz. Con raffreddamento a metallo liquido e dettagli RGB trasparenti, questo device ridefinisce il gaming mobile. Scopri come il REDMAGIC 10S Pro sta rivoluzionando il mondo del gaming su smartphone.

