Reddit fa causa ad Anthropic | oltre 100mila accessi illeciti alle conversazioni dei suoi utenti

Reddit ha intentato una causa contro Anthropic, svelando oltre 100.000 accessi non autorizzati alle conversazioni degli utenti. Questa disputa evidenzia la crescente tensione tra piattaforme di contenuti e aziende di intelligenza artificiale, sollevando importanti questioni sull’etica e la sicurezza nell’uso dei dati personali. In un’epoca in cui l’innovazione tecnologica accelera, la tutela degli utenti diventa più cruciale che mai.

Cresce la tensione tra piattaforme di contenuti e aziende di intelligenza artificiale sull'utilizzo etico dei dati degli utenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Reddit fa causa ad Anthropic: oltre 100mila accessi illeciti alle conversazioni dei suoi utenti

The AI that Snitches on YOU (blackmails too) - Claude 4 Opus