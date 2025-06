Reati | calano in un anno furti negli esercizi commerciali rapine ed estorsioni

In un contesto di crescente tutela della sicurezza, i reati come furti, rapine ed estorsioni diminuiscono significativamente nella provincia di Ferrara. Durante la cerimonia di fondazione dell'Arma, il colonnello Alessandro Di Stefano ha sottolineato come la capillare presenza dei Carabinieri, grazie a una strategia articolata e costante, contribuisca a rafforzare il senso di sicurezza e fiducia tra i cittadini, disegnando un quadro positivo per il futuro della nostra comunità.

Nel delineare lo stato di salute dell'ordine e sicurezza pubblica nella provincia di Ferrara, durante la cerimonia della fondazione dell'Arma, il colonnello Alessandro Di Stefano ha evidenziato come la capillare presenza dei carabinieri nel territorio attraverso la sua articolazione fondamentale.

