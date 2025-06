re carlo meghan markle incinta per la terza volta il palazzo trema

Le voci sulla possibile terza gravidanza di Meghan Markle stanno scuotendo i piani del Palazzo reale, lasciando Re Carlo e la famiglia reale in uno stato di ansia e incertezza. Dopo il quarto compleanno di Lilibet, le speculazioni si intensificano, alimentate da indizi sottili e indiscrezioni provenienti dai rumors di corte. La notizia potrebbe segnare un nuovo capitolo nella intricata storia dei Sussex e del Regno Unito. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci?

