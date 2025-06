Ravezzani attacca | Inzaghi doveva dire cose meno ridicole vi svelo quando ha informato l’inter

Il mondo del calcio è in subbuglio: Fabio Ravezzani non le manda a dire sul divorzio tra Inzaghi e l’Inter, criticando aspramente le dichiarazioni dell’ex allenatore. Secondo il direttore di TeleLombardia, Inzaghi avrebbe dovuto scegliere parole meno ridicole per spiegare il suo addio. Ma cosa ha realmente comunicato alla società nerazzurra? Scopriamolo insieme, anche perché c’è molto più di quanto sembri dietro questa intricata vicenda.

Le parole di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sull’addio di Simone Inzaghi alla panchina dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. Fabio Ravezzani ha parlato a TeleLombardia del momento dell’ Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi. INZAGHI INTER – «La cosa che fa ridere di questa vicenda sono le parole di Simone Inzaghi, che ci vuole convincere che è sempre stato un ammiratore del calcio arabo e che è una grande opportunità per la sua carriera. Forse servirebbe un po’ più di dignità. Poteva dire qualcosa di meno ridicolo. L’altra cosa è che sono stupito dell’Inter. Sicuramente Inzaghi ha informato l’Inter almeno un mese fa e Marotta non può pensare di convincere Inzaghi il martedì pomeriggio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ravezzani attacca: «Inzaghi doveva dire cose meno ridicole, vi svelo quando ha informato l’inter»

