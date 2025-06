Ravenna spera nel ripescaggio | domani scadenza iscrizioni per la Serie C

Mentre si avvicina la scadenza di domani per l’iscrizione alla Serie C, il Ravenna spera di fare il grande salto e conquistare un posto nel campionato 2025-26. Con le società che affilano le armi e presentano la loro documentazione, l’attesa si fa intensa: non tutti i 60 slot saranno probabilmente occupati. La corsa al ripescaggio è aperta, e il futuro del Ravenna si deciderà nelle prossime ore.

Comincia domani con la presentazione delle iscrizioni da parte delle aventi diritto al campionato di serie C, la – si spera non troppo lunga – estate di speranza del Ravenna e della sua corsa al ripescaggio. Entro domani infatti le 60 società che hanno diritto a partecipare al campionato di serie C 2025-26 dovranno presentare la documentazione richiesta per l'iscrizione. Difficilmente, tutti i 60 slot verranno riempiti. La Lucchese, ad esempio, pur essendosi salvata sul campo, è fallita e, per ripianare il debito (che le consentirebbe di continuare l'avventura fra i professionisti della terza serie), servirebbe una cifra fra i 4 e i 5 milioni di euro.

