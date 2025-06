Rassegna culturale La Battaglia del Solstizio | immagini parole memoria

Unisciti a noi in un affascinante viaggio attraverso il tempo, dove immagini, parole e musica si intrecciano per mantenere viva la memoria della Grande Guerra. La rassegna culturale “La Battaglia del Solstizio” apre le sue porte venerdì 6 giugno, offrendo un’occasione unica di riscoprire il passato e onorare il coraggio di chi ha combattuto. Non perdere questa emozionante esperienza che ci ricorda l’importanza di custodire e tramandare la storia collettiva.

Un viaggio nella memoria collettiva della Grande Guerra attraverso fotografie, parole, racconti e musica. Parte venerdì 6 giugno la rassegna culturale "La Battaglia del Solstizio: immagini, parole, memoria" promossa dal Comune di San Biagio di Callalta in collaborazione con il Gruppo Alpini di.

La trincea e il salotto, suoni e memorie dalla Grande Guerra