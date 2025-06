Raspadori ancora in bilico | un club può tornare in pole dopo il cambio allenatore

Raspadori si trova ancora in bilico, tra incertezza e speranze di un rilancio. Un nuovo allenatore può riaccendere le sue quotazioni, portandolo a essere nuovamente protagonista in Serie A. La dirigenza del Napoli, sempre vigile sui giovani talenti, lavora per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Mentre l’attenzione si sposta su De Bruyne e altre piste offensive, il futuro di Raspadori rimane un’incognita tutta da scrivere.

Il futuro dell’attaccante è in forte dubbio: l’ex Sassuolo è l’obiettivo principale di un allenatore di un club in Serie A. La dirigenza del Napoli è sempre attiva per monitorare dei profili giovani ed interessanti che possano fare al caso di Antonio Conte. Manca ormai poco all’ufficialità di Kevin De Bruyne, mentre restano ancora alcuni dubbi sul nuovo attaccante azzurro: la pista David sembra essere ormai in secondo piano per una punta più congeniale allo stile del tecnico salentino. In attesa di novità in entrata, il ds del Napoli è al lavoro anche per quanto riguarda le cessioni. Il futuro di alcuni giocatori non è ancora certo: tra questi c’è Giacomo Raspadori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Raspadori ancora in bilico: un club può tornare in pole dopo il cambio allenatore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Colpo di scena Raspadori, è tutto in bilico: la ‘colpa’ è di Conte - Colpo di scena in casa Napoli: il futuro di Raspadori è avvolto nel mistero! Con Antonio Conte confermato alla guida, la dirigenza si muove per costruire una squadra competitiva.

LA DOPPIETTA DI RASPADORI CONTRO IL CRYSTAL PALACE! #shorts