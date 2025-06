rapporto di sostenibilità san gimignano raggiunge gli obiettivi

Il Comune di San Gimignano si conferma esempio di eccellenza sostenibile, raggiungendo e superando gli obiettivi fissati nel suo rapporto di sostenibilità. Dalla tutela del suolo alla crescita dei servizi per le famiglie, passando per l’aumento della raccolta differenziata e la cura del verde pubblico, la città dimostra che un futuro più verde e responsabile è possibile. Un impegno che coinvolge tutta la comunità e che continuerà a guidare il cammino verso uno sviluppo armonioso e sostenibile.

SAN GIMIGNANO Rapporto di sostenibilità, il Comune di San Gimignano ha superato la prova. Realtà virtuosa per l' azzeramento del nuovo consumo di suolo, più servizi per gli asili nido comunali, aumento della raccolta differenziata con la riduzione della quantità di rifiuti prodotti pro capire, massima attenzione al verde e nuove piantumazioni. E' stato illustrato alla comunità dal sindaco Andrea Marrucci, dall'assessore Gianni Bartalini e dal direttore tecnico della Rete dei Comuni sostenibili, Maurizio Gazzarri e la copresidente della rete dei comuni sostenibili Benedetta Squittieri. Nel dettaglio si trova "il superamento del 50% nella conversione a led dell'illuminazione pubblica; la diffusione delle colonnine di ricarica per auto elettriche con 4 nuove postazioni; l'incremento del numero di nuove alberature; l'efficienza di riscossione delle entrate; la nuova videosorveglianza cittadina, l'avvio dello studio per la tariffazione puntuale per la Tari".