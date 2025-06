rapinato nella notte da due ragazze giovane ferito al collo con un coltello

Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma fortunatamente si è concluso con ferite lievi e lo spavento di un giovane. Nella notte, nel cuore della città, un ragazzo di 21 anni è stato brutalmente aggredito da due ragazze, una delle quali pregiudicata. La vicenda ricorda altre drammatiche realtà, ma questa volta la prontezza delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. La cronaca di un’altra notte di paura e di speranza.

Avrebbe potuto essere una tragedia, come accaduto a David Raggi, il 27enne che la città piange ancora. Per fortuna, stavolta, la vittima ha riportato ferite lievi ma lo spavento è stato enorme. Un 21enne è stato aggredito e ferito con una coltellata al collo, per fortuna di striscio, nella notte, in pieno centro, a scopo di rapina. Ad agire sono state due ragazze. Una, di 19 anni, pregiudicata, e' stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri. La complice è tuttora ricercata. Il 21enne, di origini rumene, nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana è stato avvicinato, in via Castello, dalle due giovani: due ragazze che, a quanto è stato possibile ricostruire, lui conosceva di vista.