Rapina in A27 condanne per quasi 30 anni ai tre basisti

Una vicenda che ha scosso la regione e messo in luce l’efficacia della giustizia nel tutelare la sicurezza di tutti. Il tribunale di Treviso ha inflitto pene esemplari ai tre principali responsabili della rapina avvenuta sull’A27, dimostrando che nessuno è sopra la legge. Questa sentenza rappresenta un segnale forte contro la criminalità organizzata, riaffermando l’impegno delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario nel combattere la delinquenza.

E' stata una sentenza esemplare quella emessa dal tribunale di Treviso che, in primo grado, ha giudicato colpevoli le tre persone ritenute i basisti della banda che il 18 ottobre del 2016, a Silea lungo l'autostrada A27, misero a segno un colpo spettacolare ai danni un furgone blindato. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Rapina in A27, condanne per quasi 30 anni ai tre basisti

In questa notizia si parla di: Basisti Rapina Condanne Quasi

Assalto al portavalori, le ultime condanne - Condanne definitive per i basisti dell ... di fatto significativi della consapevolezza, in capo ai “basisti” del fatto che la rapina si sarebbe svolta in un contesto in cui la presenza ... Secondo lanazione.it

Rapina a Kim Kardashian, condannati i responsabili: 8 anni al capo del commando, ma nessuno andrà in carcere - La giustizia ha parlato, ma il finale lascia l’amaro in bocca. A quasi otto anni dalla maxi-rapina che ha scosso il jet set internazionale — quella in cui Kim Kardashian fu ... Segnala msn.com

Altivole, rapina ai Dal Bello, la Cassazione conferma la condanna al basista e a uno dei tre esecutori: 3 anni e 2 mesi e quasi 5 anni - Con il deposito di questa sentenza, sono diventate definitive le condanne a 3 anni e 2 mesi ... da parte sua «di conoscere l'esito della rapina» commessa dai complici. Secondo gli “ermellini ... Scrive ilgazzettino.it

Sfera Ebbasta - Serpenti A Sonagli (Visual)