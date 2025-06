Rapina due ragazzi sul bus minacciandoli con una pistola e viene picchiato da un papà con una roncola | arrestato

Una rapina sfuggita di mano a Romano di Lombardia si trasforma in un’esperienza incredibile: un uomo armato di pistola minaccia due ragazzi, ma il loro padre interviene con una roncola, fermando il criminale. La scena si conclude con l’arresto del rapinatore e una storia di coraggio che lascia tutti senza parole. Per scoprire cosa è successo davvero e come si è conclusa questa vicenda, continua a leggere.

Ieri mattina a Romano di Lombardia (Bergamo), un uomo ha estratto una pistola e l'ha puntata contro due ragazzi per farsi consegnare soldi e cellulari. L'autista si è fermato in un piazzale e una delle due vittime è riuscita a chiedere aiuto al padre, che è arrivato con una roncola e ha cominciato a picchiare il rapinatore. L'aggressore è stato arrestato, mentre il papà del ragazzo è stato denunciato.

Rapina in casa a Crevalcore armati di forbici e coltello: arrestati tre ragazzi - Tre ragazzi sono stati arrestati per una rapina in casa avvenuta a Crevalcore lo scorso 24 febbraio. Armati di forbici e coltello, hanno minacciato la vittima in pieno giorno, costringendola a consegnare denaro con frasi intimidatorie.

