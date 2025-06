Rapina alla friggitoria di Corso della Repubblica | identificato e denunciato un 15enne

Una rapina scuote il cuore di Latina: nelle ultime ore, un 15enne è stato identificato e denunciato per l'assalto alla friggitoria di Corso della Repubblica. La rapina, avvenuta la sera del 3 giugno, ha suscitato grande scalpore tra i cittadini e le autorità. Grazie al lavoro delle forze dell'ordine, il sospettato è stato prontamente individuato. La vicenda mette in luce l'importanza di interventi tempestivi contro la criminalità giovanile, evidenziando come la sicurezza sia una priorità condivisa.

E' stato identificato nelle scorse ore il presunto responsabile della rapina messa a segno nella tarda serata del 3 giugno ai danni di una friggitoria che si trova lungo Corso della Repubblica, nel pieno centro di Latina. I sospetti si sono concentrati su un minorenne appartenente a una nota. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Rapina alla friggitoria di Corso della Repubblica: identificato e denunciato un 15enne

