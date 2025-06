Rapina al bar con la pistola ed evasione 52enne finisce nuovamente ai domiciliari

Una vicenda che tiene banco nel cuore di Villa Literno: Giuseppe C., 52 anni, coinvolto in una rapina al bar armato e poi evaso, torna agli arresti domiciliari grazie alla decisione del gip Fabrizio Forte. La sua storia si intreccia con eventi drammatici e continui colpi di scena, lasciando la comunità in attesa di ulteriori sviluppi. La giustizia fa il suo corso, ma la vicenda rimane un inquieto capitolo di cronaca locale.

Arresti domiciliari per Giuseppe C., 52enne di Villa Literno. Lo ha deciso il gip Fabrizio Forte del tribunale di Napoli Nord che ha accolto l'istanza del difensore, l'avvocato Natalino Giannotti (di recente subentrato al precedente legale), e disposto la misura degli arresti domiciliari con.

