Ramazzotti | Bayern su Leao ma il Milan non trema Allegri lo vuole leader

Il futuro di Rafael Leao si infiamma tra sussurri di mercato e ambizioni europee. Il Bayern Monaco ci fa un pensierino, ma il Milan resta saldo e determinato: Allegri lo vede come un leader imprescindibile. Andrea Ramazzotti analizza le carte in tavola, rivelando come il talento portoghese possa ancora scrivere il suo destino rossonero, senza lasciare che le sirene estere distraggano la sua crescita. La vera sfida è appena iniziata.

Il giornalista Andrea Ramazzotti ha analizzato il futuro di Rafael Leao, finito al centro del mercato per un interessamento del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ramazzotti: “Bayern su Leao, ma il Milan non trema. Allegri lo vuole leader”

Segui queste discussioni su X

https://milannews24.com/leao-milan-ramazzotti-mercato-bayern-monaco/… Leao Milan Il punto di Ramazzotti Tweet live su X

Repice impazzisce per leao #milan #repice #cassano #napoli