Ram 1500 | aperti gli ordini per la versione V8 Hemi mild-hybrid

Grande attesa per il Ram 1500 2026: Stellantis apre gli ordini per la versione V8 Hemi Mild Hybrid, un perfetto equilibrio di potenza e tecnologia. Con il suo motore aggiornato, il pick-up si prepara a conquistare i cuori degli appassionati, affiancando il potente 6 cilindri Hurricane da 420 e 540 cavalli. Una nuova era di performance e innovazione sta per iniziare: scopri come questo modello rivoluzionerà il segmento dei pickup.

Il model year 2026 del pick-up di Stellantis tornerà a montare il motore V8 Hemi aggiornato con un sistema mild-hybrid 48 Volt. Si affiancherà nella proposta al più potente motore 6 cilindri Hurricane da 420 e 540 cavalli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ram 1500: aperti gli ordini per la versione V8 Hemi mild-hybrid

