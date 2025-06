Rakitic testimonial We Play for Peace | In ascolto Papa Leone XIV

In un mondo spesso diviso, l’evento “We Play for Peace” rappresenta un messaggio potente di unità e dialogo. Ivan Rakitic, testimonial e ambasciatore della Fondazione UEFA, ci invita a riflettere sul valore dell’ascolto e dell’amore, proprio come il Papa ci insegna con la sua saggezza. È fondamentale dedicare tempo e attenzione a chi ci chiede di essere vicini, perché solo così possiamo costruire una vera pace duratura.

Roma, 5 giu. (askanews) – “Prima di chiedere qualcosa, lasciamogli il tempo di farci capire cosa si aspetta da noi. Chiedere è sempre facile. Io, invece, preferirei ascoltarlo, stargli vicino, dargli quell’amore, quell’affetto che abbiamo sempre dato a Papa Francesco, senza guardare oltre”. Queste le parole di Ivan Rakitic, testimonial della Partita per la Pace e ambasciatore della Fondazione UEFA, intervistato da Roberto Sarti, organizzatore delle tre edizioni di We Play for Peace, la Partita per la Pace, promossa e voluta da Papa Francesco per diffondere, insieme alle più grandi leggende del calcio, i valori della pace e della fraternità tra i popoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Rakitic Testimonial Papa Play

Rakitic, testimonial We Play for Peace: "In ascolto Papa Leone XIV" - Roma, 5 giu. (askanews) - 'Prima di chiedere qualcosa, lasciamogli il tempo di farci capire cosa si aspetta da noi. Chiedere è sempre facile. Lo riporta sport.tiscali.it

We Play For Peace, Rakitic sostiene Papa Leone XIV: “Doniamogli lo stesso amore dato a Papa Francesco” - Il centrocampista croato ha ricordato il Papa argentino, mandando un messaggio di forte vicinanza al nuovo Pontefice americano ... Segnala calciomercato.it

This Goal #rakitic