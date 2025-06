raid vandalico in centro danni a un locale

Un raid vandalico ha sconvolto Falconara, danneggiando il dehors di uno storico bar nel cuore della città. I danni alle fioriere esterne, simbolo di un locale amato, sono un brutto colpo per la comunità. Un gesto che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto del patrimonio urbano. La speranza è che le autorità possano identificare presto i responsabili e ripristinare la pace in questa zona.

Raid vandalico in via Cavour, nelle pertinenze del dehors di uno storico bar di Falconara, che si affaccia sulla via Flaminia e sulla stazione ferroviaria della città. Ieri mattina, intorno all'ora di pranzo, le fiorire del locale – che sono poste nel perimetro esterno della struttura – sarebbero state prese di mira dalla mano di un teppista. Potrebbero essere state scaraventate a terra o, peggio ancora, colpite con violenza, prima che si ribaltassero sulla pavimentazione della stradina che conduce verso piazza Mazzini. Ma al di là delle modalità, che altererebbero di poco la forma di questa vicenda, c'è la sostanza che invece apparirebbe fin troppo chiara.