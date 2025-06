RAI1 | ELISA ISOARDI RIACCENDE IL SABATO POMERIGGIO CON UN PEOPLE SHOW MOLTO ATTESO

Rai1 mette in campo Elisa Isoardi per rivitalizzare il sabato pomeriggio, un slot strategico da sempre difficile da conquistare. Con il suo talento e carisma, la conduttrice si prepara a riaccendere le emozioni e coinvolgere il pubblico in un nuovo people show in onda dalle 14 alle 16. Se al mattino ritroveremo la macchina da guerra di ascolti che è...

Rai1 mette mano al sabato pomeriggio, l’unico slot orario in cui la rete più vista dagli italiani ha qualche problema che perdura da anni. La mission impossible è affidata ad Elisa Isoardi. La brava e bella conduttrice è infatti il volto scelto dai vertici di Viale Mazzini per riaccendere il pomeriggio del sabato con un people show che, anticipa Hit, andrà in onda dalle 14 alle 16. Se al mattino ritroveremo la macchina da guerra di ascolti che è UnoMattina in Famiglia con il trio Monica Setta, Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, al pomeriggio arriva Elisa Isoardi. Al centro del nuovo programma di Rai1 ci saranno i conflitti familiari con figli contro genitori, genitori contro figli, dissapori tra parenti e altre vicende che tenteranno di essere risolte in studio. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1: ELISA ISOARDI RIACCENDE IL SABATO POMERIGGIO CON UN PEOPLE SHOW MOLTO ATTESO

