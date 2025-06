Rai via libera Cda a nomine | Rao al Gr e Radio1 Alibrandi a Radio2

Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha ufficialmente dato il via libera alle nuove nomine, segnando un cambiamento importante nel panorama radiotelevisivo italiano. Nicola Rao assumerà la direzione di TG1 e Radio 1, mentre Alibrandi guiderà Radio 2, consolidando un nuovo corso per le emittenti pubbliche. Un passo strategico che promette di rafforzare l’identità e l’offerta informativa del servizio pubblico. La sfida ora è quella di tradurre questa fiducia in risultati concreti, coinvolgendo sempre di più il pubblico.

(Adnkronos) – Via libera del Cda Rai, come da previsioni della vigilia, alla nomina di Nicola Rao alla direzione di Gr e Radio 1, dove sostituirà Francesco Pionati, che dal 15 luglio cesserà il suo servizio in azienda e a cui è andato il ringraziamento del Consiglio per l'egregio lavoro svolto in tanti anni di .

