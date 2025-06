Rai ufficializza nuove nomine Marano | No conflitti d’interesse

La Rai apre un nuovo capitolo con nomine strategiche e senza conflitti d'interesse, rafforzando il suo panorama radiofonico. Nicola Rao prenderà le redini di Radio 1 e GR, mentre Giovanni Alibrandi guiderà Radio 2, segnando un cambiamento che promette innovazione e continuità. La decisione, approvata dal consiglio di amministrazione, sottolinea l'impegno dell'azienda nel valorizzare leadership solide e trasparenti. La partita delle nomine in Rai continua a catturare l'attenzione, aprendo nuove prospettive per il settore radiofonico italiano.

Nicola Rao alla direzione di Radio 1 e Gr, Govanni Alibrandi a quella di Radio2. La partita nomine in Rai investe anche la radiofonia: dal consiglio di amministrazione è arrivato, infatti, il via libera a Rao che sostituirà il pensionando (a partire dal 15 luglio) Francesco Pionati a capo di Gr e Radio1. La nomina è stata approvata a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri di opposizione Alessandro Di Majo e Roberto Natale e con l’astensione di Davide Di Pietro, rappresentante dei dipendenti Rai. Alibrandi, già vicedirettore dell’Approfondimento, è stato invece indicato come direttore di Radio2, “dove sostituirà Simona Sala”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rai ufficializza nuove nomine. Marano: “No conflitti d’interesse”

Nomine Ufficializza Marano Conflitti

