Rai per Salvini la riforma non è una priorità Ma il 9 agosto scatterà la procedura d’infrazione Ue per mancato recepimento della direttiva sull’indipendenza del servizio pubblico

Il vicepremier Salvini minimizza la riforma Rai, affermando che non è una priorità, mentre il 9 agosto si avvicina la procedura d’infrazione dell’UE per il mancato recepimento della direttiva sull’indipendenza del servizio pubblico. Tra silenzi e dichiarazioni, si fa sempre più urgente capire quanto questa vicenda possa influenzare il futuro dell’informazione in Italia, lasciando aperta la questione su chi davvero deciderà le sorti della Rai.

La riforma della Rai proposta da Forza Italia? "Non ne so nulla, non commento quello che non conosco e non mi sembra una priorità". Parole del vicepremier Matteo Salvini, che così ha liquidato una bomba pronta a esplodere. Il vicepremier, infatti, non sa o forse fa finta di ignorare che entro l'8 agosto non solo dovrà essere messa in cantiere, ma dovrà anche essere approvata la legge di riforma Rai, a norma della direttiva europea sul Media Freedom Act. Altrimenti l'Italia andrà dritta, dritta in procedura di infrazione. Un rischio che, evidentemente, non tocca Matteo. Floridia: "Paradossale che Salvini si disinteressi della riforma Rai".

