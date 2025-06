Rai | Nicola Rao nuovo Direttore di Radio1 e GR Boccia responsabile Ufficio Stampa

Il panorama radiotelevisivo italiano si arricchisce di nuove nomine strategiche: Nicola Rao assume la direzione di Radio1 e del GR, portando con sé un bagaglio di esperienza e visione innovativa. Con questa scelta, la Rai punta a rafforzare il ruolo delle proprie testate nel panorama mediatico nazionale, mentre Boccia diventa responsabile dell’ufficio stampa, affinando ulteriormente la comunicazione aziendale. La rivoluzione in atto promette di ridefinire gli equilibri e le prospettive del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito a Roma, sotto la presidenza del consigliere Antonio Marano e alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, e ha dato il via libera alla nomina di Nicola Rao alla Direzione di Radio1 e della Testata Giornale Radio, dove sostituirà Francesco Pionati, che dal 15 luglio cesserà il suo servizio in azienda. Giovanni Alibrandi, già Vicedirettore della Direzione Approfondimento, invece, è stato indicato alla Direzione di Radio2, dove sostituirà Simona Sala. A quest’ultima – si legge nella nota ufficiale – “il ringraziamento per i risultati conseguiti e l’AD si è impegnato ad individuare una soluzione coerente con il suo profilo professionale”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it