ragazzini aggrediti una fiaccolata contro la violenza

È in programma questa sera alle 20, 30 la fiaccolata organizzata a Cairate, risposta dell’intera comunità ad un episodio che ha suscitato allarme in paese: l’ aggressione di due quindicenni e di un genitore, intervenuto per difendere il figlio, da parte di una banda di giovanissimi che pare sia già conosciuta per comportamenti che destano preoccupazione. La partenza sarà dal piazzale del cimitero di Bolladello di Cairate, il messaggio è significativo: "accendere una luce contro la violenza ". L’iniziativa è stata promossa dalla collaborazione tra il Comune, associazione La scuola al centro, il comitato genitori della scuola Don Milani di Bolladello, la comunità pastorale che riunisce le parrocchie della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it