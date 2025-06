Ragazzina minorenne violentata nel Messinese arrestato 31enne

Una triste vicenda scuote il messinese, dove un 31enne è stato arrestato per aver abusato di una ragazzina di appena 14 anni. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, dopo che la vittima ha denunciato un grave episodio di violenza e manipolazione. La comunità si stringe intorno alla speranza di giustizia, mentre le autorità continuano le indagini per fare piena luce su questa inquietante vicenda.

La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Patti (Messina), nei confronti di un uomo di 31 anni, accusato di violenza sessuale e violenza privata su una ragazzina di 14 anni. Secondo il racconto della vittima, l'uomo l'ha contattata e poi l'ha portata in un'abitazione abusando di lei dopo averla indotta a fumare dell'hashish. L'aggressore si sarebbe anche impossessato del cellulare della ragazza, in modo da impedirle di chiedere aiuto.

