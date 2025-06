raffica di gomme squarciate in zona oratorio

Una serie di atti vandalici scuote Porto Recanati, con sette auto danneggiate tra piazza delle Erbe e l’oratorio Don Bosco. I baby vandali tornano alla carica, lasciando un segno di cronaca che preoccupa residenti e commercianti. La loro azione, compiuta nella notte tra sabato e domenica con strumenti appuntiti, solleva domande sulla sicurezza del quartiere e il bisogno di interventi concreti per contrastare questi gesti di vandalismo. La comunità ora chiede risposte e misure contro questi atti criminosi.

Sono tornati alla carica i baby vandali che si divertono dalla scorsa estate a bucare gli pneumatici delle auto parcheggiate tra piazza delle Erbe e l'oratorio Don Bosco, a Porto Recanati. Nell'ultimo weekend infatti sono state forate le gomme di ben sette macchine, tutte lasciate in sosta nei pressi di quella zona del centro. Il raid è avvenuto nella notte tra sabato e domenica per mano di ignoti, armati con un oggetto appuntito. A farne le spese è stata anche una 45enne portorecanatese, che aveva parcheggiato la sua Audi A3 in via Garibaldi. "Del problema me ne sono accorta lunedì, quando ho ripreso l'auto che era parcheggiata – spiega la donna –.