Radio Italia Live il cast del concertone di Palermo | tutti i cantanti da Annalisa a Blanco da Tananai a Gaia

Preparati a vivere un’indimenticabile serata di musica e magia al Radio Italia Live di Palermo! Il concertone del 27 giugno 2025, al Foro Italico, promette grandi emozioni con un cast stellare che va da Annalisa a Blanco, passando per Tananai e Gaia. Una notte di performance straordinarie che uniscono talento e passione, tutte accompagnate dalla radio più amata d’Italia, pronta a catturare ogni momento e farlo diventare indimenticabile.

Il concerto è previsto il 27 giugno 2025 alle ore 20:40 al Foro Italico di Palermo Scopriamo il cast del concertone di Radio Italia Live che si terrà il 27 giugno 2025 alle ore 20:40 al Foro Italico di Palermo. Gli artisti che si esibiranno sul palco saranno accompagnati dalla Radio Italia Li. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Radio Italia Live, il cast del concertone di Palermo: tutti i cantanti da Annalisa a Blanco, da Tananai a Gaia

In questa notizia si parla di: Radio Italia Palermo Cast

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina - In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

Radio Italia Live – Il Concertone torna a #Palermo, un super evento al Foro Italico: scopri il cast completo https://mondopalermo.it/radio-italia-live-il-concertone-torna-a-palermo-un-super-evento-al-foro-italico-scopri-il-cast-completo/… #Sicilia Partecipa alla discussione

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO: svelato il cast di Palermo! Dopo Milano, il più grande evento gratuito di musica dal vivo approda nel capoluogo siciliano venerdì 27 giugno. #rilive Partecipa alla discussione

Radio Italia, da Blanco a Annalisa: svelato il cast del concertone a Palermo - (Adnkronos) - Il concertone di Radio Italia Live torna con un secondo appuntamento al Foro Italico di Palermo, il prossimo 27 giugno 2025 alle ore 20:40. Da Annalisa a Blanco, svelati tutti gli artist ... Da msn.com

Federalberghi Palermo: tutto esaurito per il concerto di Radio Italia. Da Annalisa ai Negramaro ecco il cast - «Da settimane, le strutture alberghiere della città registrano prenotazioni di turisti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane per assistere al concerto di Radio Italia». Lo dice Rosa Di Ste ... Lo riporta lasicilia.it

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO: svelato il cast di Palermo. Come accreditarsi - Dopo Milano, il più grande evento gratuito di musica dal vivo approda nel capoluogo siciliano venerdì 27 giugno. Dove e come seguirlo ... Come scrive radioitalia.it