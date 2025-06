Radio Italia da Blanco a Annalisa | svelato il cast del concertone a Palermo

Il countdown è iniziato: il Radio Italia Live torna a Palermo il 27 giugno 2025, portando sul palco star come Blanco e Annalisa. Un cast stellare che promette emozioni uniche, accompagnato dall’energica Radio Italia Live Orchestra diretta da M. Bruno Santori. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, all’insegna della buona musica e dell’energia contagiosa! La grande musica italiana torna a incantare il pubblico palermitano, e questo evento sarà sicuramente da non perdere.

Il concertone di Radio Italia Live torna con un secondo appuntamento al Foro Italico di Palermo, il prossimo 27 giugno 2025 alle ore 20:40. Da Annalisa a Blanco, svelati tutti gli artisti che si esibiranno sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta M. Bruno Santori. Il più grande evento gratuito di

