Raccolta firme contro la nuova Lecco-Bergamo | Troppo impattante Si rischia di abbattere 10 edifici

Una mobilitazione senza precedenti sta scuotendo la Valle San Martino: oltre mille firme in meno di dieci giorni e una petizione ancora in crescita contro il progetto Lecco-Bergamo. La proposta, che rischia di abbattere 10 edifici, ha acceso gli animi di cittadini e comitati locali, determinati a difendere il proprio patrimonio e il paesaggio. La battaglia per un futuro sostenibile e rispettoso delle comunità continua con forza e determinazione.

Oltre mille firme raccolte in meno di dieci giorni per una diversa Lecco-Bergamo. E la petizione continua. Tra Calolziocorte e Chiuso, passando per Vercurago e altri comuni della Valle San Martino, prosegue infatti la mobilitazione dei comitati che chiedono di rivedere l'attuale progetto messo.

In questa notizia si parla di: Firme Lecco Bergamo Raccolta

