raccolta differenziata da sperimentare anche nei parchi

La gestione dei rifiuti nei parchi pubblici rappresenta un tema cruciale per la tutela dell'ambiente e il benessere di cittadini e visitatori. Cesena Siamo Noi ha acceso i riflettori su questa problematica, evidenziando l'assenza di contenitori dedicati alla raccolta differenziata e le condizioni di degrado dei cestini. La risposta dell'amministrazione potrebbe aprire nuove prospettive per rendere più sostenibili e puliti i nostri spazi verdi.

La raccolta differenziata dei rifiuti non entra nei parchi pubblici. Lo denuncia il gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi che aveva presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’assenza di contenitori per la raccolta differenziata nei parchi, un problema segnalato da numerosi cittadini, insieme alle proteste per le condizioni di sovraccarico e degrado dei cestini dell’indifferenziato. Spiega Csn in una nota: "La risposta dell’Assessore alla sostenibilità ambientale Luca Bertani, esponente del Movimento 5 Stelle, è stata chiara quanto deludente: nessuna sperimentazione in programma, nessuna campagna di sensibilizzazione ambientale, nessun progetto per estendere la raccolta differenziata oltre il centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it