Questo binomio intramontabile è tutto ciò di cui abbiamo bisogno questa primavera. In queste settimane di transizione, quando le temperature salgono ma le vacanze sono ancora lontane, è essenziale trovare outfit freschi, pratici e irresistibili. La chiave è scegliere soluzioni che uniscano stile e facilità di realizzazione, per sentirsi sempre al meglio senza stress. Un esempio perfetto? Quella tra chemisier corto e accessori leggeri, pronti a rivoluzionare il tuo look di stagione.

In queste settimane che precedono il periodo delle vacanze estive, quando si deve ancora andare al lavoro per un bel po' ma, allo stesso tempo le temperature continuano ad alzarsi, quello che diventa importante è trovare delle formule outfit fresche e adatte al contesto. Ma soprattutto ciò che è fondamentale è che queste idee siano anche facili da mettere in pratica, con poco sforzo. Un esempio perfetto potrebbe essere quella tra chemisier corto e mocassini. Due elementi moda che fanno pensare subito alla stagione in corso e che si distinguono per lo stile preppy, ovvero quel modo di vestire che si ispira alle uniformi degli studenti e delle studentesse dei rinomati college del New England e dell'Ivy League negli Anni 50 e 60.

