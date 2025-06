questi medici mi hanno salvato la vita

Questi medici hanno trasformato la mia speranza in realtà. Il sindaco Sandro Parcaroli, dopo aver ringraziato il reparto per avergli salvato la vita, sottolinea l’importanza di un team dedicato e competente. Ricorda con gratitudine l’intervento d’urgenza che gli ha restituito la salute e afferma: "Un esempio di eccellenza che fa onore alla nostra città". I feedback dei pazienti – spiega Mario Luzi, primario di Cardiologia – continuano a testimoniare il valore di questa eccellenza medica.

"Ecco un reparto che mi sta a cuore: qui mi avete salvato la vita". Il sindaco Sandro Parcaroli, intervenuto al taglio del nastro delle sale angiografiche, ricorda quando a ottobre scorso è stato operato d’urgenza dall’equipe del dottor Francesco Pellone per un’arteria occlusa. Le parole del sindaco sono un ulteriore riconoscimento al lavoro svolto dalle equipe del reparto. "I back dei pazienti – spiega Mario Luzi, primario di Cardiologia – rappresentano la più grande soddisfazione". Ogni anno si trattano tantissime persone e alla fine i casi sono obiettivamente numerosi. "In effetti – aggiunge Luzi – sono davvero tanti, su due piedi penso a quel ragazzo che non poteva giocare a pallone ed è potuto tornare in campo dopo una procedura a cui si è sottoposto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it