Quel buco nero dell’azzardo I brianzoli giocano 351 euro a testa La Diocesi scrive alle parrocchie

L’azzardo è diventato un vero e proprio buco nero nell’economia brianzola, con i cittadini che spendono in media 351 euro a testa nel 2024. La diocesi di Milano non nasconde il suo allarme: la piaga dell’azzardo si fa sentire anche nelle parrocchie, minacciando il tessuto sociale. È tempo di interventi concreti per contrastare questa emergenza e proteggere le comunità.

"Un enorme buco nero". Non ci gira intorno la Caritas di Miolano. Che si è presa la briga di pesare quanto ha inciso, nel 2024 in Diocesi, la piaga dell’azzardo. L’analisi su scala diocesana è avvenuta sulla base dei dati forniti dal MefAdm (Ministero dell’economia e delle finanze Agenzia delle dogane e dei monopoli) alla Commissione parlamentare antimafia ed elaborati da Filippo Torrigiani (consulente della Commissione). Comune per comune e zona per zona, organizzate secondo venti tipologie di giochi e articolate in volumi giocati, vinti e persi sia sul versante del gioco fisco che per quello telematico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quel buco nero dell’azzardo. I brianzoli giocano 351 euro a testa. La Diocesi scrive alle parrocchie

