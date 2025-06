Quattro registi per 4 weekend | al via Casamassella | nel paese che ti somiglia

Quattro registi, quattro weekend, un unico grande racconto di comunità. A Casamassella, nel cuore di Uggiano La Chiesa, prende il via il ciclo “Casamassella: nel paese che ti somiglia”, un’iniziativa dedicata a chi ama narrare storie autentiche e condivise. Un’occasione per scoprire, imparare e lasciarsi ispirare dall’arte del documentario. Non perdere l’appuntamento: il tuo sguardo può diventare parte di questa meravigliosa avventura collettiva.

CASAMASSELLA (Uggiano La Chiesa) - Quattro registi, per quattro weekend: un unico racconto di comunità. Sabato 7 giugno prende il via il ciclo di incontri “Casamassella: nel paese che ti somiglia”, a cura di Teresia Film, rivolto a documentaristi, storyteller, aspiranti registi e appassionati di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Quattro registi per 4 weekend: al via “Casamassella: nel paese che ti somiglia”

In questa notizia si parla di: Quattro Registi Casamassella Paese

Quattro registi per 4 weekend: al via “Casamassella: nel paese che ti somiglia” - Dal 7 giugno al via un workshop di comunità a cura di Teresia Film che prevede un ciclo di incontri con i registi Davide Barletti, Gianni De Blasi, Paolo Pisanelli e Corrado Punzi alla scoperta di nuo ... Come scrive lecceprima.it

Mascarimiri - Per Te...Pizzica Pizzica (Official Video)