Quattro mani possono più di due – Il nuovo romanzo di Merilia Ciconte racconta tre generazioni di donne in lotta e rinascita

Imperdibile per chi ama le storie di donne coraggiose e di rinascita. Quattro mani possono più di due – il nuovo romanzo di Merilia Ciconte – ci conduce attraverso tre generazioni di donne che lottano, amano e si riscoprono, intrecciando memoria, migrazione e speranza in un affresco epico di oltre un secolo. Con le sue 515 pagine, La casa ultima si propone come una lettura coinvolgente e toccante da non lasciarsi sfuggire.

È disponibile in libreria, in edicola, negli store online e su libreriesantelli.it La casa ultima, il nuovo romanzo di Merilia Ciconte, pubblicato da Santelli Editore. Un'opera intensa e coinvolgente che attraversa un secolo di storia italiana e internazionale, raccontando una saga familiare al femminile fatta di memoria, migrazione e rinascita. Con le sue 515 pagine di narrativa profonda e autentica, La casa ultima si propone come una lettura per tutte le generazioni, capace di parlare ai giovani e agli adulti con la forza della testimonianza e della letteratura. Protagoniste del romanzo sono Elisa, Estella ed Elena — madre, figlia e nipote — unite da un legame profondo, simbolicamente rappresentato dalla lettera "E": iniziale di "esperanza", parola che racchiude i temi chiave del libro — speranza, resistenza, rinascita.

In questa notizia si parla di: Romanzo Merilia Ciconte Generazioni

