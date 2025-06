Quasi trecento lavoratori dell' Irst si incontrano coi sindacati | Rassicurazioni sulle tutele dell' occupazione

Quasi trecento lavoratori dell’IRST di Meldola si sono riuniti, tra presenza fisica e collegamenti online, per un'assemblea fondamentale con sindacati come Cgil, Cisl e Uil. Un momento di confronto e rassicurazioni sulle tutele dell’occupazione, che ha rafforzato il legame tra lavoratori e rappresentanze. Durante l’incontro, le sigle sindacali hanno sottolineato l’impegno per garantire stabilità e diritti, confermando il valore della collaborazione. La discussione prosegue con l’obiettivo di tutelare il futuro di tutti.

Quasi trecento lavoratori sono stati presenti di persona o in collegamento (150 i primi e 143 i secondi) all’assemblea sindacale All'Istituto di ricerca e cura dei tumori, l'Irst di Meldola con la presenza di Cgil Cisl e Uil, confederali e di categoria. Nel corso dell’assemblea le sigle sindacali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Quasi trecento lavoratori dell'Irst si incontrano coi sindacati: "Rassicurazioni sulle tutele dell'occupazione"

In questa notizia si parla di: Quasi Trecento Lavoratori Irst