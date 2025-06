Quarto Grado ospiti e anticipazioni di venerdì 6 giugno

Venerdì 6 giugno alle 21.25, su Retequattro, torna "Quarto Grado" con un nuovo approfondimento ricco di colpi di scena. Con la guida esperta di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, il programma si immerge nel caso di Chiara Poggi, rivivendo le tappe di un omicidio ancora avvolto nel mistero. Non perdere gli aggiornamenti esclusivi e le anticipazioni che svelano dettagli inediti: tutto pronto per un episodio da non perdere.

Quarto Grado, torna con un nuovo appuntamento: ecco tutte le anticipazioni. Venerdì 6 giugno, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l'appuntamento con "Quarto Grado". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007, a Garlasco, nel pavese. La nuova inchiesta si concentra sull'impronta 33, che appartiene ad Andrea Sempio, amico di Marco Poggi (il fratello della vittima), ora indagato: un fatto che potrebbe riscrivere la dinamica della morte della ragazza. Nel corso della puntata si analizza anche la storia di Lily Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022.

Delitto Garlasco: ‘Quarto grado’, Sempio sarà interrogato martedì - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna nuovamente al centro dell'attenzione mediatica.

