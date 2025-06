Quanto gli assenti influenzeranno le possibilità di euro dell’Inghilterra?

assenze influenzeranno le ambizioni europee dell’Inghilterra? Con queste importanti partenze, la squadra dovrà affrontare nuove sfide e adattarsi rapidamente per mantenere alta la competitività. La forza e l’esperienza di queste stelle sono innegabili, e il loro addio potrebbe aprire scenari inediti nel torneo. Ma in che modo queste assenze cambieranno il corso della selezione inglese? Solo il tempo dirà se saranno un ostacolo insormontabile o un’opportunità di rinascita.

Notizia fresca giunta in redazione: Le possibilità di euro dell'Inghilterra sono state colpite dalle scioccanti rivelazioni che hanno influito sulla squadra nell'accumulo del torneo principale. Il portiere Mary Earps e il centrocampista Fran Kirby hanno entrambi annunciato i loro pensionamenti internazionali, mentre il difensore Millie Bright si è ritirato dalla selezione perché non è al 100% "fisicamente o mentalmente". Ma in che modo le loro assenze influenzeranno la squadra? Millie Bright non sarà all'Euro quest'estate (Credito immagine: Getty Images) Le circostanze attorno a tutti e tre i giocatori che non sono nella squadra sono molto diverse.