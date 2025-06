quanto dura il caldo le previsioni di sottocorona per il weekend

L'estate sembra finalmente farsi avanti, con giornate di cielo sereno e temperature che invitano al relax. Le previsioni di Paolo Sottocorona per il weekend promettono un clima stabile, anche se alcune zone potrebbero vedere brevi pioviggini in alta Toscana e Emilia Romagna. Ma quanto durerà questa ondata di caldo? Scopriamolo insieme, perché l'estate è ancora tutta da vivere!

L'estate inizia a vedersi e¬† sentirsi. Le prervisioni meteo di gioved√¨ 5 giungo e dei giorni seguenti di Paolo Sottocorona per La7 riportano cieli spesso sereni e temperature piacevoli. Per la giornata di oggi i modelli previsionali danno sull'alta Toscana e in parte sull'Emilia Romagna qualche debole pioggia¬†in estensione sulle zone alpine e prealpine. Tuttavia¬† "parliamo di pioviggini" e di precipitazioni "che scendono anche in pianura sempre pi√Ļ deboli". Sul resto del centro e al sud "sempre soltanto sole", annuncia il meteorologo.¬† ¬† Venerd√¨ 6 giugno "scompaiono queste piogge o pioviggini anche in pianura", afferma Sottocorona, resta "qualche nuvola fra Toscana, pianure del nord¬†e zone alpine e prealpine". 🔗 Leggi su Iltempo.it