Quanti soldi guadagnano Errani Vavassori con la vittoria al Roland Garros? Il montepremi misto da dividere

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno trionfato al Roland Garros 2025 nel doppio misto, aggiudicandosi il loro secondo Slam. Ma quanto hanno guadagnato con questa vittoria? Il montepremi complessivo del torneo è di circa 50 milioni di euro, da dividere tra le varie specialità . La coppia italiana si aggiudicherà una quota significativa, rendendo questa vittoria non solo un trionfo sportivo, ma anche un colpo da maestro sul fronte economico.

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros 2025, conquistando così in coppia il secondo Slam dopo l’apoteosi dello scorso anno agli US Open. I tennisti italiani si sono resi protagonisti di una splendida cavalcata sulla terra rossa di Parigi e sono riusciti ad alzare il trofeo con pieno merito, non concedendo nemmeno un set agli avversari durante la settimana di gioco e travolgendo gli statunitensi TownsengKing nell’atto conclusivo con il punteggio di 6-4, 6-2. La Campionessa Olimpica di doppio sarà impegnata anche nella semifinale di doppio femminile in coppia con Jasmine Paolini contro le russe AndreevaShnaider, come nella trionfale finale dei Giochi disputata lo scorso anno proprio su questo mattone tritato. 🔗 Leggi su Oasport.it