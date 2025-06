Quante sono le vittime militari della guerra tra Russia e Ucraina

La guerra tra Russia e Ucraina, giunta ormai al suo terzo anno, ha causato una tragica conta di vittime militari: quasi 1,4 milioni di soldati coinvolti, tra morti e feriti. Un bilancio drammatico che riflette l'intensità e la devastazione di un conflitto che continua a segnare profondamente le vite di milioni di persone. La ricerca condotta da un'istituzione internazionale rivela dettagli sconvolgenti su questa crisi umanitaria senza precedenti.

In tre anni di guerra tra Russia e Ucraina sono morti o rimasti feriti quasi 1,4 milioni di soldati. Di questi, un milione sono russi, di cui 250 mila sono i morti. Quattrocentomila gli ucraini, di cui i morti sono stati tra i 60 mila e i 100 mila. Il dato emerge dalla ricerca condotta da un. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Quante sono le vittime militari della guerra tra Russia e Ucraina

L'Ucraina e la Russia sono pronte a scambiare 500 prigionieri di guerra per parte questo fine settimana. Lo annuncia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

