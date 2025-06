Quando vi vedo mi tocco le pa*le | De Laurentiis contro i giornalisti Odg Abruzzo | È bullismo

L'ultimo episodio di Aurelio De Laurentiis ha sollevato un’ondata di indignazione e condanna nel mondo del giornalismo e non solo. Durante un’intervista, il presidente del Napoli ha usato parole offensive e irrispettose nei confronti di un collega più giovane, alimentando il dibattito sul rispetto e i limiti della libertà di espressione. È tempo di riflettere sul rispetto reciproco e sui comportamenti che possono configurarsi come bullismo, soprattutto in un contesto pubblico e mediatico.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo condanna le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante un’intervista a Rete 8, a margine della presentazione dei ritiri della squadra a Dimaro (Trento) e Castel di Sangro (L’Aquila). Nel corso dell’intervista, De Laurentiis ha chiesto al giornalista Daniele Cristofani la sua età e, proseguendo, ha esclamato: “Perché lei, a 25 anni, appartiene a quei rompi. di televisioni stantie, vecchie che parlano solo delle cose che non funzionano, invece di raccontare ciò che in Italia può funzionare?”. Poi, ha aggiunto: “Quando la sera ceno e vedo un telegiornale della disgrazia, io mi tocco le p. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Quando vi vedo mi tocco le pa*le”: De Laurentiis contro i giornalisti. Odg Abruzzo: “È bullismo”

In questa notizia si parla di: Laurentiis Giornalisti Abruzzo Vedo

Aurelio De Laurentiis e Max Giusti ormai sono indistinguibili, l’attacco del Presidente ai giornalisti: “Portate sfiga” - Aurelio De Laurentiis e Max Giusti: due volti, una scena. Il presidente del Napoli si scaglia contro i giornalisti con un commento sorprendente, invitandoli a "portare sfiga".

Odg Abruzzo contro De Laurentiis, 'bullismo ai giornalisti' - L'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo condanna le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante un'intervista a Rete 8, a margine della presentazione dei ritiri della squadra a Dimaro ... Come scrive msn.com

L’ordine dei giornalisti d’abruzzo critica le parole di de laurentiis contro i telegiornali pieni di cattive notizie - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, provoca polemiche con un gesto volgare e parole offensive verso il giornalista Daniele Cristofani; Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e Sindacato Giornalist ... Da gaeta.it

"Portate sfiga, mi tocco le pa**e!". De Laurentiis scatenato, l'ODG Abruzzo gli risponde - 'Toccarsi i genitali, come gesto apotropaico, fa il pari con altre amenità tipiche di certi personaggi che frequentano il mondo del calcio', si legge in una nota. Come scrive areanapoli.it

DE LAURENTIIS and the message to journalists